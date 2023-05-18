Литературный фестиваль «КнигПикник по-вологодски» пройдет в Вологде 2 июля

18.05.2023 [Культура]

Литературный фестиваль «КнигПикник по-вологодски» пройдет в 2 июля на берегу реки Вологды в районе улицы Сергея Орлова.

Информации о нем пока не много. Известно, что в рамках мероприятия состоится открытая дискуссия «Вологда читающая» на тему «как и зачем читают наши современники, и читают ли они вообще». 

– В качестве спикеров к дискуссии присоединятся педагоги, библиотекари, филологи, представители книжных издательств, – говорится в анонсе.

Любителям литературы уже сейчас предлагают присылать свои вопросы о современном чтении в сообщения группы фестиваля. Организаторы обещают, что самые интересные вопросы из присланных будут обсуждаться на дискуссии.

Мероприятие позиционируется как «Фестиваль книг и впечатлений для тех, кому интересны книги и чтение, друзья и общение, лето и пледы, чай и печенье».

Открылась регистрация партнеров и участников по ссылке.

Проект реализуется на средства гранта Правительства Вологодской области при поддержке Управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды.


 

Тэги: фестиваль, книги, литература, дискуссия

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