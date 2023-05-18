Школа на улице Сергея Преминина в Вологде готова на 70%

18.05.2023 [Общество]

В Вологде продолжаются работы по строительству школы на ул. Сергея Преминина. Это будет здание с бассейном на 1224 места. В настоящее время объект готов на 70%, параллельно идет комплектование штата педагогов для учебного заведения. 

Сейчас специалисты ведут на объекте  внутренние отделочные работы: штукатурят стены, монтируют электрику, укладывают полы и плитку. Параллельно занимаются обустройством актового и спортивных залов, завозят оборудование для бассейнов. Рядом со зданием  разместится стадион с футбольным полем, к благоустройству которого тоже приступили. Школу  планируется открыть 1 сентября 2023 года.

«Учреждение образования возводят на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Вологда получила  благодаря содействию Губернатора Олега Кувшинникова. Никаких сомнений, что 1 сентября дети пойдут в новую школу, нет. Это один из самых крупных строительных объектов за последнее время в Вологде, объем работ большой, но я уверен, что подрядчик уложится в установленные сроки. В плане скорости строители молодцы, объект будет построен почти за 15 месяцев. Хочу отметить, что это еще один шаг в решении задачи по поэтапному отказу от второй смены, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Внутри здания разместятся учебные классы, мастерские, актовый зал, библиотека, столовая, два бассейна и спортивный зал. В новое здание переедет школа № 41, отдав свой корпус для соседней школы № 3.

«Штат учителей практически укомплектован, но есть вакансии учителей начальных классов, и мы приглашаем их на работу. В новом учебном году у нас откроется девять первых классов. Наборы в классы со второго по девятый не ведем, так как нужно обеспечить местами своих учеников. Школа будет работать в две смены», — рассказал директор школы № 41 Олег Молодцов.

При этом, по предварительным оценкам, открытие нового учебного здания позволит заметно сократить число обучающихся во вторую смену в мкр Бывалово — с 50% до 20%.     

Добавим, сейчас  в Вологде строится еще одно учебное заведение — начальная школа в мкр Прилуки на 150 мест. Работы идут в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола № 41», которое входит  в ГК «ПроШкола», Группа ВЭБ.РФ. Это позволит  обеспечить обучение детей микрорайона  в шаговой доступности,  тогда как сейчас ребята ездят в другие районы города.

 В 2022 году в областной столице также открыли новую школу на ул. Новаторов, которая стала филиалом школы № 26. Это учебное заведение было построено по нацпроекту «Образование».

Тэги: школа, строительство школы, школа на Преминина

ТОП НЕДЕЛИ

От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
Студенты и преподаватели кафедры английского языка ВоГУ шокированы условиями, в которые их переселяют
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции
В Вологде на улице Болонина на ходу загорелся автобус
В инциденте со свечением и громким хлопком над Большим Троицким озером разбираются полицейские
В Череповце 12 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

Похожие новости

В Вологде будут учить на блогеров

Бесплатную школу эффективного блогера запустила компания «Национальные проекты»

1169
0

Жители Благовещенья, дети которых ходят из школы обедать в жилой дом, не могут добиться полноценной столовой от чиновников

Родители детей, которые посещают Большевистскую школу в Великоустюгском районе получили ответ от департамента образования Вологодской области по поводу организации питания в образовательном учреждении.

1299
0

В Вытегорском районе дети второй раз отравились духами

На кратковременное ухудшение состояния здоровья 23 января 2023 года вновь пожаловались 4 учеников из 7 класса

2241
0

Вологодским родителям напомнили, что они решают отпускать ребенка в школу в морозы или нет

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области напомнила родителям, что школы обязаны работать при любой температуре наружного воздуха, даже в сильные морозы

2318
0

В Череповце ребенок после драки в школе попал в больницу

Ученики 8 и 7 классов играли в «Перестрелку»

1598
0

Строительство школы в Череповце доставит неудобства жителям 106-го микрорайона

Подрядчики уже выставили технику и приступили к земляным работам

2468
0

Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье

Школа в поселке Благовещенье стала известна на всю область тем, что требовала капитального ремонта. А власти этот ремонт делать не торопились

4974
0

В Вологодской области четыре социально-значимых объекта недвижимости внесли в ЕГРН в 2022 году

В список вошли трёхэтажная школа в Вологде, самый большой детский сад в Череповце, ФОК олимпийского резерва и Архангельский мост

1430
0

Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность

Оба корпуса учебного заведения включили в программу капремонтов

2600
0

У школы №10 в Вологде полицейский задержал пьяного водителя

На 61-летнего мужчину составили соответствующий протокол, а машину отвезли на штрафстоянку

1627
0

СЕВЕРГАЗБАНК в разы увеличил выплаты по кэшбэку

Кэшбэк по товарам для школы теперь 5%

1168
0

В Вологодской области начались школьные ярмарки

На ярмарках можно приобрести всё необходимое для учёбы: канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, рюкзаки и другие товары

1244
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С собственника кафе «Лесная сказка» в Вологде взыскали около двух миллионов долгов
В больнице скончался мальчик, выпавший из окна второго этажа в Соколе
В ходе СВО погиб житель Устюжны
Школа на улице Сергея Преминина в Вологде готова на 70%
В Вологде ремонтируют 13 дворов по программе «Комфортная городская среда»
Череповецкие студенты завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по мини-футболу
В Соколе двухлетний мальчик выпал из окна
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2825
0
16.05.2023 [БлогоVO]

Из будушей книги «Чаронда. Город не знавший колеса» Чарондак-водный дух

305
0
17.05.2023 [Обзор Прессы]

А вот такую сказку у нас про пошехонцев рассказывали...

257
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика