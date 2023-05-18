Школа на улице Сергея Преминина в Вологде готова на 70%

В Вологде продолжаются работы по строительству школы на ул. Сергея Преминина. Это будет здание с бассейном на 1224 места. В настоящее время объект готов на 70%, параллельно идет комплектование штата педагогов для учебного заведения.

Сейчас специалисты ведут на объекте внутренние отделочные работы: штукатурят стены, монтируют электрику, укладывают полы и плитку. Параллельно занимаются обустройством актового и спортивных залов, завозят оборудование для бассейнов. Рядом со зданием разместится стадион с футбольным полем, к благоустройству которого тоже приступили. Школу планируется открыть 1 сентября 2023 года.

«Учреждение образования возводят на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Вологда получила благодаря содействию Губернатора Олега Кувшинникова. Никаких сомнений, что 1 сентября дети пойдут в новую школу, нет. Это один из самых крупных строительных объектов за последнее время в Вологде, объем работ большой, но я уверен, что подрядчик уложится в установленные сроки. В плане скорости строители молодцы, объект будет построен почти за 15 месяцев. Хочу отметить, что это еще один шаг в решении задачи по поэтапному отказу от второй смены, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Внутри здания разместятся учебные классы, мастерские, актовый зал, библиотека, столовая, два бассейна и спортивный зал. В новое здание переедет школа № 41, отдав свой корпус для соседней школы № 3.

«Штат учителей практически укомплектован, но есть вакансии учителей начальных классов, и мы приглашаем их на работу. В новом учебном году у нас откроется девять первых классов. Наборы в классы со второго по девятый не ведем, так как нужно обеспечить местами своих учеников. Школа будет работать в две смены», — рассказал директор школы № 41 Олег Молодцов.

При этом, по предварительным оценкам, открытие нового учебного здания позволит заметно сократить число обучающихся во вторую смену в мкр Бывалово — с 50% до 20%.

Добавим, сейчас в Вологде строится еще одно учебное заведение — начальная школа в мкр Прилуки на 150 мест. Работы идут в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола № 41», которое входит в ГК «ПроШкола», Группа ВЭБ.РФ. Это позволит обеспечить обучение детей микрорайона в шаговой доступности, тогда как сейчас ребята ездят в другие районы города.

В 2022 году в областной столице также открыли новую школу на ул. Новаторов, которая стала филиалом школы № 26. Это учебное заведение было построено по нацпроекту «Образование».