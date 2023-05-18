В Вологде ремонтируют 13 дворов по программе «Комфортная городская среда»

18.05.2023 [Общество]

Контракты на ремонт 34 дворов Вологды  заключены в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик уже проводит работы по 13 адресам. Это дворы на улицах Герцена, Горького, Разина, Локомотивный переулок. Работы выполняют компании «Магистраль» и «ПКТ-строй». Территории на ул. Разина, 21, 23, 25 с рабочим выездом посетил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В этом году по проекту „Формирование комфортной городской среды“ изначально нашему городу выделили 186 млн рублей на ремонт дворов. По решению Губернатора Олега Кувшинникова было добавлено еще 96 млн рублей. Таким образом, мы планировали в этом году отремонтировать 34 двора. Но в результате проведения торгов образовалась экономия, и сейчас профильному департаменту поставлена задача подобрать дворы, которые мы можем дополнительно отремонтировать на оставшиеся средства. Нам нужно определиться с объемами работ и согласовать с жителями проекты благоустройства», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Во дворах на ул. Разина, 21, 23, 25 благоустройство осуществляет компания «Магистраль». Подрядчик обновит тротуары, сделает расширение проезжей части и парковки. Сейчас рабочие готовят основание для асфальтирования, устанавливают бортовой камень.

В план ремонта по обращению жителей внесли несколько изменений, в частности, добавили тротуар к дому по адресу Разина, 23. Кроме того, жители дворов согласовали спиливание деревьев, которые мешали парковке. Между парковками осталось место, где будут посажены новые деревья усилиями управляющей компании и жителей.

 «Работы в ремонтируемых дворах сейчас находятся на разных этапах. Где-то производится асфальтирование, некоторые дворы уже почти готовы, идет благоустройство газонов и уборка мусора. Какие-то территории на стадии установки бортовых камней и грунтовки основания под асфальтирование. В случае, если мы меняем план строительства в рамках законтрактованных объемов, мы без особых проблем учитываем и выполняем просьбы жителей. Также предусмотрена процедура увеличения стоимости до 10% в случае необходимости. На сегодняшний день отставаний от графика нигде нет», — рассказал главный инженер ООО «Магистраль» Алексей Широпаев.

Ход ремонтных работ будут контролировать депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вологодской области и депутатского объединения «Единая Россия» в Вологодской городской Думе в рамках реализации «Народной программы» партии.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время отремонтировано более 270 дворовых территорий. Также в рамках этой программы идет ремонт общественных пространств. В этом году обновляется Парк Ветеранов. А территории для благоустройства в 2024 году жители выбирают сейчас  с помощью голосования. Оно проходит с 15 апреля по 31 мая на сайте 35.gorodsreda.ru. Вологжане от 14 лет и старше смогут выбрать одну из восьми территорий.

Добавим, держатели Карты жителя Вологды могут получить за участие в голосование баллы на бонусный счет и впоследствии обменять их на бесплатное посещение кинотеатра или бассейна. Для этого нужно перейти на ресурс для голосования по ссылке  uslugi.vologda-portal.ru/votes/list/78/, чтобы учесть голосующего в системе Карты жителя. Оформить Карту жителя Вологды можно здесь.

 

Тэги: комфортная городская среда, дворы, ремонт

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