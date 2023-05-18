Череповецкие студенты завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по мини-футболу среди вузов.



В финальном матче серебряной лиги сборная Череповецкого государственного университета играла против команды Кубанского государственного аграрного университета. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее были южане 4:2.



Отметим что матчи проходили в Нижнем Новгороде. В составе ЧГУ играли студенты Инженерно-технического института, Института информационных технологий, Гуманитарного института и Череповецкой Бизнес школы. Тренировал команду Владимир Рожин.