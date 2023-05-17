В Балтийске уроженец Великого Устюга жестоко изнасиловал девушку и изуродовал ей лицо

В городе Балтийск, Калининградской области, жестоко избил и изнасиловал девушк 24-летний уроженец Великого Устюга Константин Чистяков, офицер Черноморского флота.

Как сообщает ТАСС, Константин Чистяков окончил Военно-Морскую академию в Санкт-Петербурге в 2021 году и последний год служил на фрегате «Адмирал Григорович» Черноморского флота.

В ночь на 14 мая, после вахты в Средиземном море, фрегат прибыл в Балтийск для планового ремонта. Чистяков решил отдохнуть в кафе, а потом пошел в караоке-клуб. Возвращаясь на корабль, он встретил девушку, предложил ей интим, а когда получил отказ, напал на девушку. Избил ее камнем по голове и изнасиловал. Девушка кричала о помощи, ее услышала местная жительница. Она нашла девушку полураздетой в крови, сидящей на траве. Вызвала полицию, которая задержала насильника.

«Она говорит: „Помогите, он меня изнасиловал“. Он её, знаете, насиловал и кулаками бил. У неё были лосины спущены, лицо всё в крови. Я взяла у себя одеяло, укрыла её. Подъехала скорая, знакомая стала ей раны обрабатывать. Парень, получается, острыми камнями по всему лицу. Оно неузнаваемое вообще», — цитирует свидетельницу издание «Клопс».

Пострадавшей оказалась совершеннолетняя девушка, которой была оказана медицинская помощь на месте, а затем она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Изначально Чистяков отрицал свою вину и утверждал, что он пытался защитить девушку. Однако позже он признал свою вину и подписал признательные показания. В настоящее время он находится в заключении, ожидая судебного разбирательства по этому делу.