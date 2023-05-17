Пропавшего в Тотьме пенсионера нашли в Вологде

В Вологде поисковики нашли пенсионера, пропавшего в Тотьме.

Мужчина ушёл из дома ещё 27 апреля. Поиски не давали результатов, но спустя время работница поисково-спасательного отряда «Водный патруль» заметила пенсионера у ТЦ «Оазис». Он был истощён.

«Оказывается он жил в Иваново в монастыре, работал там, что случилось не известно, вроде как, из разговора его выгнали родные. Потом решил поехал на Родину в Тотьму. Доехал до Вологды без денег, жил на вокзале, попрошайничал, по итогу избили…», — говорится в сообщении в группе поисково-спасательного отряда ЮК-СПАС.

Выяснилось, что пенсионера ищет его сестра из Иваново. Мужчину накормили, вызвали «скорую» для осмотра и отправили к сестре на автобусе. Поисковики поддерживают связь с родственницей мужчины и надеются, что с ним всё будет в порядке.