Вологодские депутаты предложили регулировать оптовые цены на газ

Депутаты на 63-й Конференции ПАСЗР проголосовали за то, чтобы направить соответствующее обращение на имя Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Как было отмечено, в некоторых регионах сложилась непростая ситуация с обеспечением населения газом в баллонах для бытовых нужд из-за того, что предприниматели не хотят выполнять роль гарантирующего поставщика.

Это связано с тем, что оптовая цена на газ является свободной и очень сильно колеблется. Например, в 2021 году диапазон составлял от 23 до 45 тысяч рублей за тонну, а в декабре 2022 цена упала до шести тысяч. При этом розничные цены подлежат госрегулированию и устанавливаются органом исполнительной власти региона. В итоге предприниматели не заинтересованы поставлять сжиженный газ населению в связи с отсутствием коммерческой привлекательности.

«Вместе с этим органы власти и местного самоуправления не вправе обязать коммерческие газоснабжающие организации осуществлять деятельность, подлежащую государственному регулированию. Как результат — населению приходится самостоятельно закупать газ, перевозить баллоны на заправочные станции, которые могут находиться в сотнях километров. Это не только затратно, но и не безопасно», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин.

«Для того чтобы исправить ситуацию, мы предложили подготовить обращение на имя Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением установить государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для коммунально-бытовых нужд населения, — заявил заместитель председателя ПАСЗР, председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко. — В этом же обращении прописан альтернативный вариант решения проблемы: отмена госрегулирования розничных цен, а также выделение бюджетам субъектов целевых субсидий из федерального бюджета для предоставления адресной поддержки малоимущим гражданам на приобретение газа».

Добавим, что в Вологодской области льготникам, а также малоимущим семьям, которые живут в домах без центрального газоснабжения и электрических плит для приготовления пищи, предоставляют компенсацию на приобретение сжиженного газа — 3400 рублей в год.