Посетить колокольню Цареконстантиновского храма с экскурсией можно в Вологде 21 мая

Экскурсия «С колокольни на Кобылкину слободу + концерт звонаря» (12+) состоится в Вологде 21 мая.

– Мы посмотрим три колокольни Кобылкиной слободы. Услышим шутки и реальные истории про вологодских звонарей. Первый бонус – вблизи увидим колокольню Владимирского храма. Второй бонус – мы поднимемся на старую колокольню Цареконстантиновского храма и увидим: 300-летние кирпичи, древнюю круглую башню, нашу красавицу Вологду сверху, – говорит экскурсовод Альбина Сберегаева.

Помимо этого, мастер-класс для участников проведет настоящий звонарь.

– И потом практикум – каждый «отзвонит» свою мелодию души. Жители соседних домов будут рады вас послушать, – заверяют организаторы.

Экскурсия рекомендована тем, кто не боится узкого пространства, крутых лестниц и высоты.

Рекомендуется одеваться на экскурсию в брюки/джинсы, либо в юбки/платья с широким подолом; желательно взять с собой влажные салфетки для рук, минимум сумок, зонт, а также платок или шапку для посещения храма.

Начало мероприятия 21 мая в 11:40 во дворике центра ремесел «Резной палисад» по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Предварительная запись в личные сообщения Альбине Сберегаевой.