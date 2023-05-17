Экскурсии в старые деревянные дома пройдут в Вологде 20 и 21 мая

Экскурсии в старые деревянные дома пройдут в Вологде в ближайшие выходные – 20 и 21 мая.

Участники смогут посетить Дом с виноградом на Благовещенской и флигель дома Дружинина на Мальцева.

20 мая в 15:00 – «Дом с виноградом» (16+).

– Говорим о повседневной жизни в памятнике архитектуры, пьем чай за красивым столом, ходим по комнатам, угадываем предназначение разных старинных мелочей, слушаем Вертинского и узнаем историю нашего самого-самого любимого дома. Сопровождать нас в этом путешествии будет кот, настоящий, – рассказывает экскурсовод Катя Хоботова.

21 мая в 10:00 – «Флигель Дома Дружинина» (12+).

– На трех этажах дома побеседуем о реставрации, истории семьи Дружининых, их увлечениях и даже развлечениях. Расскажем, когда и как в Вологде появлялись первые кофейни, и сладко ли там было? Ну, а на третьем этаже, как мы его называем, «милом чердачке» увидим не все, но многое из находок при реставрации Дома Засецких, – говорится в анонсе мероприятия.

Записаться на экскурсию можно через личные сообщения гиду, либо на странице бюро экскурсий «Вокруг да около».