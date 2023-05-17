21 медаль завоевали спортсмены из Великого Устюга на фестивале спортивного единоборства

17.05.2023 [Спорт]

21 медаль завоевали спортсмены из Великого Устюга на фестивале спортивного единоборства «Кубок Поморья», который прошел в Котласе.

Спортсмены принимали участие и в кикбоксинге, и в армейском рукопашном бое, и универсальном бое.

Устюжане завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Победителями соревнований стали; Семён Дежнёв, Александр Чебыкин, Иван Тельтевский, Морозов Арсений, Бороздин Кирилл, Юшков Михаил, Юшков Артём, Попов Тимур, Аксеновский Леонид, Кокшаров Арсений, Филимонов Дмитрий и Чокырлан Родион.

Также устюжане Иван Тельтевский, Арсений Кокшаров и Родион Чокырлан были награждены Кубками за лучшую технику выполнения упражнений.
 

Тэги: единоборства

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