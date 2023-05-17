21 медаль завоевали спортсмены из Великого Устюга на фестивале спортивного единоборства «Кубок Поморья», который прошел в Котласе.



Спортсмены принимали участие и в кикбоксинге, и в армейском рукопашном бое, и универсальном бое.



Устюжане завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.



Победителями соревнований стали; Семён Дежнёв, Александр Чебыкин, Иван Тельтевский, Морозов Арсений, Бороздин Кирилл, Юшков Михаил, Юшков Артём, Попов Тимур, Аксеновский Леонид, Кокшаров Арсений, Филимонов Дмитрий и Чокырлан Родион.



Также устюжане Иван Тельтевский, Арсений Кокшаров и Родион Чокырлан были награждены Кубками за лучшую технику выполнения упражнений.

