21 медаль завоевали спортсмены из Великого Устюга на фестивале спортивного единоборства «Кубок Поморья», который прошел в Котласе.
Спортсмены принимали участие и в кикбоксинге, и в армейском рукопашном бое, и универсальном бое.
Устюжане завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Победителями соревнований стали; Семён Дежнёв, Александр Чебыкин, Иван Тельтевский, Морозов Арсений, Бороздин Кирилл, Юшков Михаил, Юшков Артём, Попов Тимур, Аксеновский Леонид, Кокшаров Арсений, Филимонов Дмитрий и Чокырлан Родион.
Также устюжане Иван Тельтевский, Арсений Кокшаров и Родион Чокырлан были награждены Кубками за лучшую технику выполнения упражнений.
21 медаль завоевали спортсмены из Великого Устюга на фестивале спортивного единоборства
21 медаль завоевали спортсмены из Великого Устюга на фестивале спортивного единоборства «Кубок Поморья», который прошел в Котласе.
Похожие новости
11 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и первенстве Северо-Западного ФО по смешанным боевым единоборством
Вологодскую область представляли борцы из Вологды, Череповца, Верховажья и Великого Устюга
Дмитрий Зубакин из Верховажья стал бронзовым призером Первенства России по Смешанному боевому единоборству
Соревнования прошли в Омской области 6-7 мая.
В Вологде перед тренировкой по тхеквандо сверстники сломали ребенку ключицу
Они раскачали мальчика за руки и ноги и бросили на пол
11 апреля в Вологде пройдет турнир по смешанным единоборствам
Спортивное шоу «Кубок победителей» состоится во дворце спорта на улице Конева
Вологодский спортсмен одержал победу на межрегиональных соревнованиях по смешанным единоборствам
Первенство СЗФО проходило в Пскове с 5 по 8 марта
Студент ВИПЭ завоевал серебро первенства Европы по смешанным единоборствам
В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из 35 стран
Спортсмен из Череповца одержал победу на турнире по смешанным единоборствам в Челябинске
Антон Вязигин одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Вагнером Прадо
Вологжане завоевали четыре медали межрегиональных соревнований по смешанным единоборствам
Чемпионат и Первенство СЗФО по смешанному единоборству и MMA состоялся в Мурманске
Алексей Оводов покинул пост директора Школы боевых искусств в Вологде
Глава Вологды принял отставку Алексея Оводова. Кто его заменит – не известно: ведется подбор кандидатов
Прокуратура Вологды о платных занятиях: Школа боевых искусств грубо нарушает закон
Ведомство требует привлечь к ответственности директора школы и начальника управления физкультуры горадминистрации
Областной Чемпионат по смешанному боевому единоборству ММА прошёл в Вологде
Поединки состоялись в 5 из 7 возможных весовых категориях. На ринг вышли представители Вологды, Череповца, Сокола, Великого Устюга и Шексны