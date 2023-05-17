В Череповце раскрыли убийство водителя такси 18-летней давности

В Череповце следователи задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, совершённом 18 лет назад.

«По данным следствия, 9 мая 2005 года 45-летний житель г. Череповца, работавший таксистом, сообщил по рации коллегам о том, что подвергся нападению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Потерпевшего нашли и госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался в больнице. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но установить лицо, причастное к преступлению сразу не удалось. Следствие было приостановлено, но работа по раскрытию преступления продолжилась.

Один из жильцов дома, рядом с которым произошло убийство, рассказал, что слышал, как ночью подъехал автомобиль, через несколько минут раздался женский крик, звук падения и удаляющиеся шаги.

Следствию удалось установить сожителей, которые в ту ночь были пьяны и возвращались домой на такси. Свидетель опознал женщину по голосу, а та, под тяжестью улик, призналась, что преступление совершил её бывший сожитель.

«По версии следствия, в ту ночь он, находясь на переднем пассажирском сидении в салоне автомобиля такси, которым управлял потерпевший, после окончания поездки, не желая оплатить заказ, используя отсутствие денежных средств как малозначительный повод к убийству, совершил нападение на водителя, ударив того ножом», — также говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали. Суд заключил его под стражу, мужчине предъявлено обвинение. Продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.