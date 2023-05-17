Военно-исторический фестиваль пройдет в Череповце 19 мая

Военно-исторический фестиваль «Герои Отечества на все времена» пройдет в череповецкой усадьбе Гальских 19 мая.

– Ровно год вместе с «Батюшковским обществом» мы проводили красивый праздник «Сыны Отечества», приуроченный к 235-летию поэта-воина Константина Батюшкова. А нынешний год ознаменован 210-летием освободительного заграничного похода русской армии в Европе, завершившегося в марте 1814 года покорением Парижа и отречением Наполеона от власти. Участником этого похода был и наш знаменитый земляк, – рассказывают сотрудники Череповецкого музейного объединения.

Реконструкцию фрагментов сражения при Лейпциге в октябре 1813 года, вошедшего в историю, как «битва народов», взялись показать горожанам партнеры «Батюшковского общества» — представители военно-исторических клубов Череповца.

Проведение реконструкции запланировано на октябрь этого года, а в предстоящую пятницу, 19 мая, состоится презентация проекта.

Проект «Герои Отечества на все времена» реализуется при поддержке ПАО «Северсталь» в рамках грантового конкурса «Череповец, включайся!», который проводится АНО «Среда» на средства компании «Северсталь».

Начало мероприятия 19 мая в 15:00 на территории усадьбы Гальских по адресу: Череповец, Матуринская, 28.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).