В Шекснинском районе горит торфяник

Ночью в районе деревни Шеломово Шекснинского загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на деревья.

«Сложность и опасность пожара в том, что здесь находится торфяник. Сейчас пожар ушел в землю — в корневую систему деревьев, местами тлеет торф. Площадь пожара уже 200 квадратных метров. Пожарные работают. Ситуация на контроле. В очередной раз причиной пожара стала человеческая беспечность. Аналогичная ситуация здесь, на шеломовском болоте была несколько лет назад. Тогда последствия пожара были печальные и масштабные», — пишет газета Звезда.