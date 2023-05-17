В Шекснинском районе горит торфяник

17.05.2023 [Происшествия]

Ночью в районе деревни Шеломово Шекснинского загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на деревья. 

«Сложность и опасность пожара в том, что здесь находится торфяник. Сейчас пожар ушел в землю — в корневую систему деревьев, местами тлеет торф. Площадь пожара уже 200 квадратных метров. Пожарные работают. Ситуация на контроле. В очередной раз причиной пожара стала человеческая беспечность. Аналогичная ситуация здесь, на шеломовском болоте была несколько лет назад. Тогда последствия пожара были печальные и масштабные», — пишет газета Звезда. 

В администрации Шекснинского района сообщили, что виновные понесут ответственность, в том числе рублём за все причинённые пожаром убытки. Сейчас в районе установлен 4-й класс пожароопасности.

Тэги: пожар, торфяники

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