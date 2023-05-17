В Череповце в подъезде жилого дома нашли змею

17.05.2023 [Происшествия]

В Череповце в подъезде жилого дома № 161 на проспекте Победы нашли змею, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл 16 мая. Очевидцы вызвали спасателей, которые выяснили, что это был уж.

«Уж пристроился на велосипеде в подъезде. Змея довольно большая. Спасатели его поймали, выпустили в лес. Как уж в подъезде оказался, никто не знает: вокруг нехарактерная для змей местность», — рассказал cherinfo директор городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Он также отметил, что ранее этой весной спасатели уже дважды выезжали на сообщения о змеях, но, прибыв на место, змей они не находили.

Тэги: змеи, спасатели
фото из группы "Спасатели Череповца" в соцсети

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