В Череповце в подъезде жилого дома нашли змею

В Череповце в подъезде жилого дома № 161 на проспекте Победы нашли змею, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл 16 мая. Очевидцы вызвали спасателей, которые выяснили, что это был уж.

«Уж пристроился на велосипеде в подъезде. Змея довольно большая. Спасатели его поймали, выпустили в лес. Как уж в подъезде оказался, никто не знает: вокруг нехарактерная для змей местность», — рассказал cherinfo директор городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Он также отметил, что ранее этой весной спасатели уже дважды выезжали на сообщения о змеях, но, прибыв на место, змей они не находили.