В Шекснинском районе женщина утонула в колодце

Женщина утонула в колодце в Шекснинском районе. Об этом сообщает районная газета «Звезда».



Трагедия произошла в деревне Пестово Угольского поселения. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, 67-летняя вологжанка проживала в деревенском доме одна. В этот день занималась ручной стиркой. Вероятно, во время черпания воды для полоскания потеряла равновесие, упала в колодец и утонула.