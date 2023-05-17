В Шекснинском районе женщина утонула в колодце

17.05.2023 [Происшествия]

Женщина утонула в колодце в Шекснинском районе. Об этом сообщает районная газета «Звезда».

Трагедия произошла в деревне Пестово Угольского поселения. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, 67-летняя вологжанка проживала в деревенском доме одна. В этот день занималась ручной стиркой. Вероятно, во время черпания воды для полоскания потеряла равновесие, упала в колодец и утонула. 

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фото "Звезда"

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