Ространснадзор оценил, сколько российских самолетов с просроченными запчастями совершили рейсы в 2022 году

По оценке Ространснадзора, из-за санкций 2 тыс. авиарейсов в 2022 году были совершены на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации. Пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу службы Виктора Басаргина. О том, что российские авиакомпании летают на самолетах с просроченными запчастями он заявил на комитете Госдумы по транспорту.

Басаргин отметил, что, несмотря на санкции, затронувшие в том числе поставки компонентов и агрегатов, гражданская авиация РФ «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». Но внеплановые проверки нескольких сотен авиапредприятий, в том числе «крупнейших предприятий повышенного риска», показали, что в компаниях, эксплуатирующих западную технику, «отмечаются дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».