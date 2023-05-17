Ространснадзор оценил, сколько российских самолетов с просроченными запчастями совершили рейсы в 2022 году

По оценке Ространснадзора, из-за санкций 2 тыс. авиарейсов в 2022 году были совершены на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации. Пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу службы Виктора Басаргина. О том, что российские авиакомпании летают на самолетах с просроченными запчастями он заявил на комитете Госдумы по транспорту.
Басаргин отметил, что, несмотря на санкции, затронувшие в том числе поставки компонентов и агрегатов, гражданская авиация РФ «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». Но внеплановые проверки нескольких сотен авиапредприятий, в том числе «крупнейших предприятий повышенного риска», показали, что в компаниях, эксплуатирующих западную технику, «отмечаются дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».
«Заказ обусловлен повышенной стоимостью и увеличением сроков: в среднем с 3–7 дней (до санкций.— „Ъ“) до 60–120 дней. Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно. Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов», — сказал Виктор Басаргин. Он не уточнил, идет ли речь о коммерческих или всех типах авиаперевозок.
Собеседники «Ъ» в крупных авиакомпаниях отрицают использование «истекших запчастей» и не знают о нарушениях у конкурентов. Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что проблема поддержания летной годности иностранных судов в РФ стоит остро и будет усугубляться.