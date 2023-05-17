Банки продолжают отчитываться о прибыли

17.05.2023 [Экономика]

Российские банки один за другим раскрывают данные балансовой отчетности за 1 квартал, акцентируя внимание на прибыли.

Согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в первом квартале 2023 года Сбербанк получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли, ВТБ — 99,9 млрд рублей. Банк «Открытие» сегодня объявил о прибыли в 17,6 млрд рублей по итогам квартала. Банки демонстрируют рекордную прибыль, наращивая кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепляют капитал.

Банкиры отмечают стабильность доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективного управления расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами.

Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банки не раскрывают.

Тэги: банк Открытие, прибыль, банки

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