Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил МВД прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к МВД и попросил прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов.



Об этом политик написал в своем telegram-канале. Даванков обратил внимание на скандальную историю в Югре — директор школы написала заявление в полицию из-за прически ученицы.

«Патриотическая бдительность доходит до абсурда. Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками. Матери девочки пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это не цвета флага Украины, а салатовый и зелёный цвета», — отметил Даванков.

Он также напомнил, что буквально на прошлой неделе в Москве задержали нескольких человек из-за сочетания синего и желтого цветов в одежде, а телеведущая Ольга Скабеева выложила пост в telegram с фотографией весеннего букета из сиреневых и желтых цветов, но через 10 минут уже была вынуждена его удалить.

«Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР, — возмутился вице-спикер Госдумы.

Он призвал МВД внести ясность в этот вопрос и разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.