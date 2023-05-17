Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил МВД прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов

17.05.2023 [Общество]

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к МВД и попросил прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов.

Об этом политик написал в своем telegram-канале. Даванков обратил внимание на скандальную историю в Югре — директор школы написала заявление в полицию из-за прически ученицы.

«Патриотическая бдительность доходит до абсурда. Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками. Матери девочки пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это не цвета флага Украины, а салатовый и зелёный цвета», — отметил Даванков.

Он также напомнил, что буквально на прошлой неделе в Москве задержали нескольких человек из-за сочетания синего и желтого цветов в одежде, а телеведущая Ольга Скабеева выложила пост в telegram с фотографией весеннего букета из сиреневых и желтых цветов, но через 10 минут уже была вынуждена его удалить.

«Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР, — возмутился вице-спикер Госдумы.

Он призвал МВД внести ясность в этот вопрос и разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

Тэги: абсурд, депутаты, косички

ТОП НЕДЕЛИ

Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В ходе СВО погиб житель Белозерского округа
Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце
14-летнюю девушку-подростка разыскивают в Вологде

Похожие новости

Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов

Оказалось, что просто погасить долг недостаточно – нужно взять бумажный оригинал постановления о том, что сумма заплачена

5731
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил МВД прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов
4 июня в Вологде пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
Вологодские депутаты предлагают ввести обязательную регистрацию домашних и безнадзорных животных
Родственникам участников СВО разрешат досрочно гасить их кредиты без доверенности
В Череповце стая собак накинулась на местных жителей у усадьбы Гальских
Опубликован рейтинг кредитных карт для снятия наличных
30 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые медали завоевали череповчане на Межрегиональных соревнованиях по ушу
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2765
0
15.05.2023 [БлогоVO]

Ремонт моста через Шограш вышел на финишную прямую

352
0
16.05.2023 [Обзор Прессы]

Николай Сайкин: Кто-то валяет дурака. А я - валенки!

325
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика