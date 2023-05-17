4 июня в Вологде пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

17.05.2023 [Спорт]

4 июня с 08:00 до 12:00 в Вологде пройдут спортивные мероприятия в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Участники могут выбрать одну из четырех дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 км.

Участие в полумарафоне платное. Зарегистрироваться на дистанции можно на официальном сайте проекта. Каждому участнику будет выдан стартовый пакет: номер участника с чипом хронометража, футболка, а по завершении дистанции — медаль финишера.

В связи с проведением полумарафона в Вологде с 05:00 до 12:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на пл. Возрождения; на ул. Лермонтова на участке от ул. С. Орлова до ул. Предтеченской; на ул. Галкинской на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина; на ул. Ленина на участке от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской и от ул. Галкинской до ул. Зосимовской; на ул. Зосимовской на участке от ул. Предтеченской до Пречистенской набережной; на Пречистенской набережной на участке от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской; на ул. Мира на участке от ул. Герцена до ул. С. Орлова; на ул. Козлёнской на участке от ул. Предтеченской до ул. Мира; на ул. Пушкинской на участке от ул. Лермонтова до ул. Ленина и от ул. Герцена до ул. Козлёнской; на ул. М. Ульяновой на участке от ул. Козлёнской до Советского проспекта; на пр. Победы на участке от ул. Торговой до ул. Мира; на Советском пр. на участке от ул. Предтеченской до ул. М. Ульяновой.

Прекращено движение транспортных средств будет с 08:00 до 11:00 на пл. Возрождения; на ул. Лермонтова на участке от ул. С. Орлова до ул. Предтеченской; на ул. Галкинской на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина; на ул. Ленина на участке от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской и от ул. Галкинской до ул. Зосимовской; на ул. Зосимовской на участке от ул. Предтеченской до Пречистенской набережной; на Пречистенской набережной на участке от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской; на ул. Мира на участке от ул. Герцена до ул. С. Орлова; на ул. Козлёнской на участке от ул. Предтеченской до ул. Мира; на ул. Пушкинской на участке от ул. Лермонтова до ул. Ленина и от ул. Герцена до ул. Козлёнской; на ул. М. Ульяновой на участке от ул. Козлёнской до Советского проспекта; на пр. Победы на участке от ул. Торговой до ул. Мира; на Советском проспекте на участке от ул. Предтеченской до ул. М. Ульяновой.

В прошлом году в этом полумарафоне приняли участие порядка 650 человек.

Тэги: бег, забег

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