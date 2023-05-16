Вологодские депутаты предлагают ввести обязательную регистрацию домашних и безнадзорных животных

Соответствующее предложение было озвучено на 63-ей конференции ПАСЗР в Калининграде заместителем председателя Законодательного Собрания Вологодской области Романом Завариным.

В своем докладе парламентарий сделал акцент на том, том, что отсутствие закрепленной нормы по обязательной маркировке домашних и безнадзорных животных — одна из актуальных проблем современного законодательства. Обязанность ведения статистического учета питомцев, проживающих в семьях, никак не закреплена. Согласно проведенным исследованиям в семьях россиян по итогам 2020 года проживало 63,5 миллиона кошек и собак. С каждым годом их число растет.

Нередко, находящиеся на свободном выгуле собаки сбиваются стаи, создавая угрозу для людей. По статистике практически в 80% случаев собаки имеют ошейник, а значит, у них есть хозяин

В начале мая в Законодательном Собрании Вологодской области состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов в сфере административных и иных публичных отношений. Одно из предложений — установить ответственность для владельцев животных, допускающих нарушение требований к содержанию или выгулу.

«Мы понимаем, что когда примем эту норму, столкнемся со сложностями в ее реализации, так как определить хозяев животных проблематично. Есть, конечно, добросовестные владельцы, которых можно привлечь к ответственности в случае нарушения. Но есть и те, кто могут не сознаться, что животное принадлежит именно им, а доказать обратное будет сложно. Поэтому необходимо ввести регистрацию и учет домашних животных», — пояснил Роман Заварин.

Авторы инициативы уверены, введение обязательной регистрации позволит повысить уровень персональной ответственности хозяина за свое животное, так как безнаказанно выбросить собаку на улицу уже не получится. Если зарегистрированное животное найдут и идентифицируют, то определить владельца не составит труда, а значит, и применить санкции. Кроме того, регистрация позволит существенно облегчить поиск пропавших животных.

«Необходимо законодательно закрепить и обязательную регистрацию бездомных кошек и собак для ведения необходимого статистического учета и контроля программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). Отсутствие законодательной нормы об обязательной регистрации домашних и безнадзорных животных на территории страны не позволяет в полной мере вести количественный и качественный учет особей, поддерживать уровень безопасности жителей и формировать культуру ответственного отношения к питомцам», — уверен заместитель председателя ЗСО, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин.

Обращение Вологодских парламентариев было единогласно поддержано членами Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и будет направлено в адресе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

В предыдущие годы законопроекты, связанные с введением обязательной регистрации домашних животных уже неоднократно вносились в нижнюю палату Парламента, но были отклонены по разным причинам.