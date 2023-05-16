Родственникам участников СВО разрешат досрочно гасить их кредиты без доверенности

16.05.2023 [Общество]

Сегодня в Калининграде состоялась 63-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-запада России, на которой делегация Вологодской области представила сразу 13 инициатив.

Две из них касаются поддержки участников специальной военной операции и их родных. В частности, депутаты ЗСО предложили дать право членам семей мобилизованных без доверенности обращаться в банки с требованием о досрочном погашении кредита.

Дело в том, что в настоящее время мобилизованные могут написать заявление в кредитную организацию о предоставлении льготного периода на срок военной службы, в течение которого заемщики могут не выплачивать кредит. При этом на размер основного долга все равно начисляются проценты. В связи с этим участники СВО стремятся досрочно погасить свои займы.

«Однако для этого необходимо либо лично явиться в банк, либо оформить доверенность на члена семьи. Это невозможно сделать на передовой. Бойцы не могут даже использовать банковские приложения, — отметил заместитель председателя ПАСЗР, председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко. — В связи с этим мы предложили предоставить право родным заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, обращаться в кредитные организации с требованием о досрочном погашении кредита».

По мнению депутатов, это позволит снизить долговую нагрузку и улучшить материальное положение мобилизованных и членов их семей.

Еще одно предложение, которое внесли вологодские парламентарии, направлено на решение финансовых проблем мобилизованных, признанных банкротами и в отношении которых введена процедура реализации имущества. По действующему законодательству финансовые управляющие могут блокировать их счета, в том числе и те, на которые приходя выплаты за участие в СВО.

Отсутствие возможности самостоятельно распоряжаться средствами, которые поступают за участие в спецоперации, нарушает права военнослужащих на предоставление установленных социальных гарантий.

Депутаты предлагают изменить федеральный закон и запретить финансовым управляющим блокировать банковские счета военнослужащих-должников, на которые перечисляются выплаты.

Все эти инициативы были поддержаны депутатами Северо-Запада, и в ближайшее время необходимые документы будут направлены в федеральные органы власти.

Тэги: кредиты, сво, мобилизованные

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