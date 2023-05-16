В Череповце стая собак накинулась на местных жителей у усадьбы Гальских

16.05.2023 [Общество]

Бездомные собаки накинулись на череповчан у усадьбы Гальских. Об этом рассказала в социальных сетях Наталья Токарева.  Пострадавшим пришлось делать две внеплановые прививки: от столбняка и от бешенства. Написано заявление в полицию.  Череповчанка написала заявление в полицию.

В мэрии сообщили, что информация направлена подрядчику для принятия мер. Скорее всего, собак выловят.Если собаки проявляют агрессию, человек в праве обратиться в полицию.

Ранее NewsVo писал, что в Соколе хаски накинулась на ребенка.

 
Тэги: собаки, покусали собаки

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