В Череповце стая собак накинулась на местных жителей у усадьбы Гальских

Бездомные собаки накинулись на череповчан у усадьбы Гальских. Об этом рассказала в социальных сетях Наталья Токарева. Пострадавшим пришлось делать две внеплановые прививки: от столбняка и от бешенства. Написано заявление в полицию. Череповчанка написала заявление в полицию.

В мэрии сообщили, что информация направлена подрядчику для принятия мер. Скорее всего, собак выловят.Если собаки проявляют агрессию, человек в праве обратиться в полицию.

Ранее NewsVo писал, что в Соколе хаски накинулась на ребенка.