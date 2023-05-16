Опубликован рейтинг кредитных карт для снятия наличных

16.05.2023 [Общество]

Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг кредитных карт для снятия наличных, проанализировав предложения ста крупнейших розничных банков страны.

Как отметили авторы рейтинга, кредитные карты в 2023 году вновь стали пользоваться повышенным спросом у потребителей. При этом, у многих людей нередко стала возникать необходимость снять с кредитки наличные. Как правило, кредитно-финансовые учреждения на такого рода операции устанавливают повышенные проценты, отменяют льготный период на них и взимают высокие комиссии за снятие денег в банкомате. Однако с начала 2023 года некоторые банки отказались от этой традиционной маркетинговой политики.

Аналитики «Выберу.ру» изучили текущие условия кредитных карт с возможностью снимать наличные и внимательно проанализировали такие критерии, как: условия снятия наличных с кредитной карты и максимальная сумма снятия денег без комиссии; возможность использовать льготный период при снятии наличных; лимит кредитования; размер процентной ставки по кредиту; величину льготного периода; годовую стоимость обслуживания и цену за выпуск карты. Дополнительно в расчёт рейтинга кредитных карт были также включены проценты начисления кэшбэка.

В результате первое место в рейтинге лучших кредитных карт для снятия наличных занял банк «Открытие», на втором оказался Азиатско-Тихоокеанский банк, на третьем — банк «Ренессанс»


 

Тэги: банк Открытие, кредитные карты

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