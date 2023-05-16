30 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые медали завоевали череповчане на Межрегиональных соревнованиях по ушу «Кубок Надежды», которые прошли в поселке Токсово Ленинградской области 14 мая.



В турнире приняли участие более 100 спортсменов из Ленинградской, Псковской, Вологодской областей и Республики Карелия.



Череповецкий Центр боевых искусств представляли воспитанники мастеров спорта международного класса Ивана Баева и Андрея Цветкова, а также Никиты Костыгова.



По итогам соревнований среди наших спортсменов места победителями соревнований стали: Анастасия Вихарева (3 золотые медали), Лобанова Евгения (2 золотые медали), Савелий Серанов (2 золотые медали), Дарина Мазурак (2 золотые медали), Тимофей Левин (2 золотые медали), Артём Севириков (2 золотые медали), Александра Рослякова (2 золотые медали), Арсений Полозов (2 золотые медали), Ярослав Макаричев (2 золотые медали), Егор Дмитриев (2 золотые медали), Максим Балашов, Вадим Раков, Виктория Суханова, Полина Авдеева, Беляев Илья, Лукин Захар, Богдан Гаврилов, Орлова Таисия и Коркашенко Степан.