В Череповце дольщики не могут дождаться своих квартир

В Череповце дольщики четыре года ждут своих квартир на Монтклер. За помощью они обратились к депутату Госдумы Алексею Канаеву



Третий корпус десятиэтажного дома на Монтклер, 10 начали строить в 2019 году. Работы остановились на уровне первого этажа. Застройщик должен был сдать дом 30 декабря 2020 года. В здании 86 квартир.

Дольщики долгостроя обратились за помощью к депутату Госдумы Алексею Канаеву. Пишет официальный сайт города Череповца.

«Я сразу заплатил всю сумму за квартиру. До конца 2022 года нам обещали, что вот-вот начнется строительство, что у застройщика проблемы с закупкой плит из-за спецоперации, удорожания. Застройщик — компания „ИнвестСтрой“. Сроки постоянно сдвигались. В декабре 2022 года стройку возобновили, сейчас опять движения нет, работы дальше первого этажа не продвинулись. С марта 2023 года мы начали обращаться в разные инстанции», — поделился дольщик Иван Иродовский.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, третий корпус дома № 10 по улице Монтклер застройщик должен сдать в четвертом квартале 2024 года. Но застройщик не выполняет свои обязательства. Алексей Канаве пообещал обратиться в департамент строительства, чтобы они включили объект в мониторинг с перспективой включения в перечень проблемных объектов, с переводом собственников квартир в категорию обманутых дольщиков. Дело небыстрое. Посмотрим, в каком состоянии строительство. Возможно, придется подключать госкорпорацию „Дом.РФ“. Это оператор, который занимается проблемными объектами, если региональные власти не находят решения», — рассказал Алексей Канаев.

Депутат Госдумы Алексей Канаев проводит личный прием в Череповце раз в месяц в общественной приемной «Единой России» на Сталеваров, 42. Записаться можно по телефону 57−06−42.

Источник: https://cherinfo.ru/news/128220-v-cerepovce-dolsiki-cetyre-goda-zdut-svoih-kvartir-na-montkler?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop