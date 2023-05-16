В Устюженском районе погиб 60-летний рыбак

В Устюженском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 60-летнего рыбака — жителя деревни Огибь.

«По данным следствия, ранним утром 16 мая 2023 года на реке Молога, вблизи п. им. Желябова, перевернулась лодка с находившимся в ней рыбаком. О произошедшем в экстренные службы сообщил очевидец, рыбачивший на расстоянии от потерпевшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Очевидец не смог спасти мужчину из-за расстояния и сильного течения. Позже он обнаружил тело погибшего в нескольких километрах от места происшествия.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.