81% жителей Северо-Запада предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботом

16.05.2023 [Общество]

Качество и скорость решения проблемы в контакт-центре для жителей Северо-Запада важнее, чем скорость дозвона. Только 15% безразлично, с кем разговаривать в кол-центре банка: четверо из пяти опрошенных предпочитают разговаривать с человеком, а не ботом. 41% по-прежнему считают лучшим для себя способом общения с банком визит в офис. Таковы результаты исследования* об отношении клиентов к контакт-центрам финансовых организаций, проведенного банком «Открытие».

Только 3% опрошенных жителей Северо-Запада заявили, что никогда в жизни не обращались в контакт-центры банков. При этом, скажем, в Санкт-Петербурге не нашлось ни одного человека, выбравшего такой вариант ответа. Часто, не реже раза в месяц, в контакт-центры звонят 16% жителей Северо-Запада. Для сравнения, в Москве и Московской области доля таких людей составляет 22%, а в Сибири и на Урале — 7%. Еще 22% обращаются в контакт-центры достаточно часто, 5-7 раз в год. Треть опрошенных взаимодействуют с контакт-центрами банков редко, раз в несколько месяцев. Еще 23% делают это крайне редко, не чаще, чем раз в год.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее предпочтительных для себя способах общения с банками (можно было давать более одного варианта ответа), 50% респондентов выбрали звонок в кол-центр банка, 49% чат в мобильном приложении, 21% диалог в мессенджерах, 8% общение в социальных сетях. При этом для 41% лучшим вариантом является визит в офис.

76% жителей Северо-Запада считают, что по финансовым вопросам и банковским продуктам человек консультирует лучше, чем робот (53% определенно да, 23% скорее да). 11% отдают предпочтение роботу (6% определенно да, 5% скорее да). По мнению 3%, человек и робот делают это одинаково хорошо, 5% полагают, что одинаково плохо.

81% приятнее разговаривать в контакт-центре с человеком. 4% больше нравится робот. 15% не видят разницы между человеком и роботом, лишь бы их финансовая проблема была решена.

Главными показателями качества работы банковских контакт-центров (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 61% респондентов назвали скорость решения вопроса, 59% — качество решения вопроса, 53% — возможность решить вопрос с одним оператором, без переключений. Квалификация и профессионализм оператора важна 52% опрошенных, возможность переключиться на человека, а не на робота — 43%, скорость дозвона — 40%, вежливость в общении — 37%.

*Опрос проведен 4–11 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

 

Тэги: банк Открытие, контакт-центры

ТОП НЕДЕЛИ

Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В ходе СВО погиб житель Белозерского округа
От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
14-летнюю девушку-подростка разыскивают в Вологде
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции

Похожие новости

Доля китайских автоконцернов по итогам года может превысить 50%

Лидером рынка во второй осенний месяц остается автоконцерн Chery

479
0

60% россиян не готовы жить на даче без интернета

Больше всего на даче россиянам не хватает беседки (25%) и бассейна (20%)

641
0

Жители Санкт-Петербурга меньше всех в стране рассчитывают на кредиты

Всего кредиты на потребительские нужды планируют оформлять лишь 2% петербуржцев

709
0

Банки активно вводят надбавки по накопительным счетам за покупки по картам

Такие надбавки своим клиентам предлагают уже несколько крупных российских банков

965
0

Банк «Открытие»: большинство жителей СЗФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей

47% жителей Северо-Запада не планируют поездки на майские праздники

1125
0

27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем

55% опрошенных сообщили, что слышали о цифровом рубле и планах Банка России запустить его в обращение

863
0

Жители Северо-Запада в два раза чаще остальных россиян совмещают сразу две работы

Каждый четвертый житель Северо-Запада либо совмещает сразу две работы, либо работает с одной подработкой

1227
0

Сергей Устюгов и Анастасия Кулешова – победители юбилейного Югорского лыжного марафона свободным стилем

Более 3,7 тысячи человек приняли участие в юбилейном X Югорском лыжном марафоне

907
0

Более четверти россиян считают покупку недвижимости лучшей инвестицией

62% россиян согласны с утверждением, что финансовые вложения в недвижимость являются хорошим инструментом инвестирования

770
0

Банки отменяют плату за снятие наличных с кредитных карт

Скоро на рынке может окончательно закрепится как новый стандарт совершенно новый кредитный продукт, совмещающий в себе все выгоды и кредитной карты, и кредита наличными

942
0

Победителями первого дня юбилейного Югорского лыжного марафона стали Евгений Цепков и Ольга Царева

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года

1426
0

Треть россиян признались, что боятся врачей

Причем каждого десятого респондента пугают не сами медицинские манипуляции, а цена лечения

909
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шекснинском районе женщину сбил поезд
В Череповце дольщики не могут дождаться своих квартир
В Череповце автомобиль сбил ребенка во дворе дома
В Устюженском районе погиб 60-летний рыбак
81% жителей Северо-Запада предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботом
В Устюженском районе сотрудница отделения ДОСААФ присвоила 283 тысячи рублей из кассы организации
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Льнокомбинате в Вологде
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2718
0
15.05.2023 [БлогоVO]

Ремонт моста через Шограш вышел на финишную прямую

194
0
16.05.2023 [Обзор Прессы]

Николай Сайкин: Кто-то валяет дурака. А я - валенки!

144
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика