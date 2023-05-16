В Устюженском районе сотрудница отделения ДОСААФ присвоила 283 тысячи рублей из кассы организации

В Устюженском районе суд вынес приговор сотруднице местного отделения ДОСААФ, признанной виновной в присвоении вверенных ей денежных средств.

Установлено, что подсудимая работала в отделении с 1 мая 2020 года по 8 сентября 2022 года. В дополнение к основным должностным обязанностям, она также принимала плату от обучающихся.

«В указанный период времени женщина, находясь в помещении служебного кабинета, периодически совершала хищение наличных денежных средств, принадлежащих ДОСААФ, путем их присвоения, различными суммами, выписывая обучающимся квитанции о приеме денежных средств в счет оплаты за их обучение, не внося в кассу организации указанных денежных средств полностью или частично, выписывая квитанции о приеме денежных средств на меньшие суммы, иными датами», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Таким образом, женщина присвоила из кассы организации 283 тысячи рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Она признала вину и пояснила, что до суда возместила потерпевшей стороне 15 тысяч рублей и готова выплатить остальную сумму.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскал с неё 268 тысяч рублей возмещения материального ущерба в пользу организации.