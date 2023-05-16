Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Льнокомбинате в Вологде

16.05.2023 [Общество]

В Вологде прокуратура организовала проверку по факту пожара на территории Льнокомбината.

Ранее NewsVO сообщал, что сообщение о возгорании на Советском проспекте, 135Б поступило 15 мая в 12:17. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Никто не пострадал. В ликвидации участвовали 16 единиц техники и 68 пожарных.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, самовозгорание остатков текстильной продукции. Результаты проверки находятся на контроле городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Тэги: пожар, льнокомбинат

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