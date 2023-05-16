Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце

16.05.2023 [Общество]

Суд отказался продлевать сроки исполнения муниципального контракта по благоустройству набережной в Череповце.

ООО «Строительная компания «Вектор» (Москва) выиграло муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» в Череповце. Срок окончания выполнения работ по контракту 28 октября 2022 года. Стороны продлили его до 30 ноября 2022 года. 

В связи с неоднократными изменениями проектно-сметной документации подрядчик вновь попросил заказчика продлить срок выполнения работ, уже до 30 июня 2023 года, но получил отказ. Тогда подрядчик обратился в суд с иском об установлении нового срока исполнения контракта ввиду существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

«Закон № 44-ФЗ не допускает изменение существенных условий заключенного на торгах контракта за исключением ряда случаев, перечень которых является исчерпывающим. Внесение изменений в проектно-сметную документацию в ходе выполнения подрядных работ является обычным обстоятельством, возникающим при их выполнении. Временная невозможность исполнения обязательств исполнителем по указанным причинам не предусмотрена Законом № 44-ФЗ в числе оснований для возможного изменения существенных условий контракта. Доказательств наличия существенных изменений обстоятельств, которые могли повлиять на исполнение заключенного между сторонами контракта, подрядчик не представил», — пояснили в 14 арбитражном апелляционном суде. 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

Стоит отметить, что территория набережной находится рядом с «водными воротами» города и популярными туристическими маршрутами. Набережной требовались масштабные изменения, которые сделали ли бы это место привлекательным городским пространством для транзита в популярные туристические точки и спокойных прогулок. Поэтому она вошла в нацпроект «Жилье и городская среда». Контракт был заключен в декабре 2021 года. Его стоимость 155 748 618 рублей. 

Тэги: госконтракты, бюджет, благоустройство, нацпроекты

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