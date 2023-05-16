С череповецкой фирмы взыскали полмиллиона рублей за пользование пиратской версией «1С»

Суд рассмотрел иск компании «1С» к череповецкой фирме ООО «ТД БРМ» о взыскании компенсации за незаконное использование программы «1С: Предприятие».

Установлено, что в феврале 2021 года сотрудники полиции, проведя проверку в офисе ответчика, выявили, что на двух компьютерах установлена пиратская версия указанной программы. Компания просила взыскать с фирмы-ответчика 498 тысяч рублей компенсации за незаконное пользование программой.

«Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации программа для ЭВМ является объектом авторского права и охраняется как произведение литературы», — сообщает пресс-служба областного арбитражного суда.

При таких обстоятельствах суд полностью удовлетворил иск.