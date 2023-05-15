Доля китайских автоконцернов по итогам года может превысить 50%

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировал апрельские продажи в России автомобилей китайского производства. Лидером рынка во второй осенний месяц остается автоконцерн Chery, продажи которого выросли в 8 раз (9,2 тыс. шт.) по сравнению с апрелем прошлого года. На втором месте оказался Haval, показавший девятикратный рост (7,4 тыс. шт.), и Geely, нарастивший продажи в 8 раз (6,1 тыс. шт.).

Весной прошлого года наш авторитейл стремился ко дну глубочайшей ямы, которого он достиг в мае 2022 г. Результаты бизнеса дилеров в нынешнем апреле на этом фоне кажутся очень успешным стартом в покорении нового Эвереста. Об этом мог бы говорить более чем двукратный рост рынка относительно апреля прошлого года.

Однако, если вспомнить, что в прежние времена за аналогичный период в нашей стране нередко продавалось по 140-150 тысяч новых машин, нынешние показатели в 65 тысяч автомобилей (официальные данные АЕБ и оценка продаж, не представленных в официальной статистике Ассоциации марок) уже не кажутся столь оптимистичными. Так или иначе, авторитейл, который все больше движется к тому, что на нем будут доминировать машины всего двух стран — России и Китая, практически полностью переформатирован и постепенно набирает объемы.

На основании данных регистраций от компании «Автомаркетолог» лидером апрельского рынка среди китайских автоконцернов осталась компания Chery: продажи бренда во второй месяц весны составили 9298 машин (+732% по сравнению с апрелем 2022 г).

Далее следует Haval (7,4 тысячи, +805%). Относительно апреля 2022 года бренд нарастил продажи в девять раз. Самая продаваемая модель марки остается прежней — это кроссовер Jolion (3 804 а/м, +987%).

Рекордной динамикой роста (1 312%), по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, отметились также Geely (6,1 тысячи а/м) и Changan (2,1 тысячи а/м, +722%). Первый бренд нарастил продажи не только за счет стабильно популярных моделей Geely Coolray (3,7 тысячи, +1 728%), Tugella (1 037 а/м, +764%) и Atlas Pro (719 а/м, +612%), но и благодаря новинке — вседорожнику Monjaro (657 а/м). В свою очередь погоду продажам Changan улучшил новичок Uni-U (246 машин).

Среди прочих «китайцев» также нужно отметить вполне уверенный старт бренда Tank. Младшая модель в этом семействе — Tank 300 — нашла в апреле 420 владельцев, по более дорогому вседорожнику Tank 500 состоялось 205 сделок.

По словам руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, в мае трехзначная динамика роста у ведущих китайских марок еще наверняка сохранится — на фоне крайне низкой базы прошлого года. Однако уже летом столь же весомого роста у каждого из «китайцев» не будет. К тому же даже малейшее повышении курса юаня по отношению к рублю дистрибьюторы марок из Поднебесной смогут быстро переложить в конечные цены. Все это, естественно, не будет способствовать столь же уверенному повышению темпов продаж машин из Поднебесной, но даст импортерам возможность больше зарабатывать.

Стоит напомнить, что по итогам прошлого года ведущие китайские компании отчитались о рекордных в России заработках. Чистая прибыль «Чери Автомобили Рус» в 2022 году составила 29,8 миллиарда рублей, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заработал 27,7 миллиарда, а «Джили Моторс» — 16,8 миллиарда рублей.

Так или иначе, высокие доходы не мешают «китайцам» параллельно наращивать и долю рынка. По итогам года 40-45% нашего авторитейла наверняка будет за ними. А если считать их долю с учетом тех марок, которым они так или иначе позволяют продавать свои машины под собственными именами, то доля чайна-брендов окажется заметно выше 50%.