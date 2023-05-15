Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

15.05.2023 [Спорт]

Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященных 100-летию со дня основания Министерства спорта Республики Башкортостан.

Турнир проходит в Уфе с 10 по 17 мая. В нем принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь.

Череповчанин Дмитрий Беляев одержал победу в фехтовании на шпагах, а так же взял «серебро» в упражнение на рапире.

Тэги: фехтование, фехтование на колясках

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