Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященных 100-летию со дня основания Министерства спорта Республики Башкортостан.
Турнир проходит в Уфе с 10 по 17 мая. В нем принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь.
Череповчанин Дмитрий Беляев одержал победу в фехтовании на шпагах, а так же взял «серебро» в упражнение на рапире.
Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященных 100-летию со дня основания Министерства спорта Республики Башкортостан.
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