Дмитрий Беляев завоевал две медали на II Международных соревнованиях по по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященных 100-летию со дня основания Министерства спорта Республики Башкортостан.



Турнир проходит в Уфе с 10 по 17 мая. В нем принимают участие более 70 спортсменов из 13 регионов России, а также Республики Беларусь.



Череповчанин Дмитрий Беляев одержал победу в фехтовании на шпагах, а так же взял «серебро» в упражнение на рапире.