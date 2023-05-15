Презентация двух книг Главы города Вологды Юрия Сапожникова прошла в городской библиотеке

15.05.2023 [Культура]

Презентация двух книг Главы города Вологды Юрия Сапожникова прошла в городской библиотеке после майских праздников.

Речь идет о двух сборниках короткой прозы: мистические рассказы «Девушка с птичьим пальцем» (18+) и детективные истории о России 90-х «Бездна» (18+).

– Мое творчество – попытка изложить свой скромный жизненный опыт, изготовить по памяти «слепок» новейшей истории и яркого настоящего времени моей Родины, сделав это через судьбы реальных людей, их эмоции, чувства, мечты, – говорит Юрий Владимирович о книге «Девушка с птичьим пальцем».

О книге «Бездна» Юрий Сапожников сказал: 

– Здесь все герои реальны, каждого я знавал лично. И повествования – настоящие события, может, лишь чуть развивавшиеся по альтернативному пути. Однако, все персонажи имеют другие имена, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.

Обе книги вышли в издательстве «Арника».

Сообщается, что книги переданы в городские библиотеки Вологды, а в электронном виде доступны на Литрес.

Видео со страницы Юрия Сапожникова в социальной сети

Тэги: презентация, книга, книги, Сапожников

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