От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий

15.05.2023 [Общество]

Администрация города Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий и их замов. 

Самая высокая зарплата оказалась у Ивана Ананьева, директора МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Всего 180 031 рубль. Градостроительный центр занимается оказанием услуг по осуществлению строительного контроля, составлению  и проверке смет, а также выполняет кадастровые работы.

Евгений Волков, гендиректор МУП «Вологдагорводоканал» разместился на втором месте с зарплатой — 167 353 рубля. 

Артем Малышкин, руководитель МКУ «Служба городского хозяйства» разместился на третьем месте, получив в среднем за месяц 158 235 рублей. Именно это учреждение занимается заключением контрактов на ремонты дворов, дорог, озеленение и содержание улиц. 

Четвертое место занял Юрий Митенев, директор МКУ «Центр цифрового развития города Вологды» — 155 292 рубля. Если вы не слышали о таком центре, поясняем. Он появился в прошлом году. Мэр областной столицы Сергей Воропанов подписал постановление о переименовании муниципального казённого учреждения «Дорремстрой». С осени прошлого года это муниципальное казённое учреждение «Центр цифрового развития города Вологды».
«ЦЦР» отвечает за информационные ресурсы и информационные системы города.

Директор муниципального автономного учреждения «Центр социального питания» Яна Фадеенко получает 150 198 рублей в месяц. Напомним, в прошлом году именно с этим центром разбирались вологодские родители, когда узнали, что меню в детских садах резко ухудшилось, в целях экономии. 

На шестом месте по доходам разместилась Яна Филиппова, которая руководила МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35». Всего она зарабатывала в месяц в прошлом году 142 154 рубля.

Яна Филиппова родилась в селе Липин Бор Вашкинского района, окончила в 2014 году году истфак ВоГУ. С 2017 года стала заместителем директора Молодежного городского центра «ГОР. СОМ35». Успела ли она поработать учителем истории, неизвестно. Но вот на молодежном поприще, судя по зарплате, у нее все сложилось. В сентябре Яна Филиппова ушла из молодежного центра руководить новым Управлением молодежной политики в Администрации города.

Далее идет Владимир Вахрушев, директор МАУ «Учсервис». Он зарабатывал в 2022 году 125 350 рублей в месяц. Учсервис был создан еще в марте 1993 года для обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций. 

Олег Пономарев, руководитель МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды»  заработал в прошлом году 127 651 рубль. Это чуть больше чем, у тех, кто дарит вологжанам праздник и создает информационный фон в городе. 

Так, Галина Цыпкус, директор МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды» в прошлом году имела зарплату 119 778 рублей, а Елена Земчихина, директор МАУ «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» — 119 361 рубль. Кстати, недавно Елена Земчихина сообщила, что покидает свою должность и будет руководить проектным центром, цель создания которого — подготовка к 880-летию Вологды. 

Кроме МКУ «Служба городского хозяйства» в Вологде также есть МКУ «Хозяйственная служба». Ее директор Александр Подгорный получает 106 599 рублей. Несмотря на похожие названия цели у учреждений разные. Так, хозяйственная служба занимается управлением и эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 

А еще у нас есть МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», директор которого Елена Уханова получает 93 381 рублей, МУП «Ритуал-спецслужба», директор которого Ольга Юзефова получает 88 199 рублей и просто МКУ «Ритуал», директору которого  Наталии Павловой платят 85 132 рубля.

Также в информации о среднемесячной заработной плате за прошлый год говорится о заработках директоров школ, заведующих, руководителей центров допобразования. Всего 53 страницы на всех,

Средняя зарплата заведующей детского сада в Вологде- 75-85 тысяч рублей в месяц. Так, например, заведующая детским садом «Золотой ключик» № 106 получает в среднем 86 507 рублей, а  заведующая детского сада № 7 «Ягодка» 61 403 рубля. Средняя зарплата директора школы — 90-110 тысяч рублей в месяц. Самая маленькая зарплата оказалась у исполняющей обязанности директора МУП «Спортивно-концертный комплекс «Спектр» Юлии Говорухиной — 13 500 рублей. У заместителей зарплата варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. 

Тэги: зарплаты, бюджет, чиновники, госслужащие

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