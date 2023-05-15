В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся

В Вологде полицейские ищут водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе у дома № 6 по улице Текстильщиков.

Инцидент произошёл 12 мая около 19:43.

«Неизвестный водитель, управляя неизвестным автомобилем двигался по ул. Текстильщиков со стороны ул. Московской в сторону ул. Конева на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигающегося справа налево по ходу движения автомобиля, после чего водитель скрылся с места ДТП», — сообщает городской отдел ГИБДД.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам ГИБДД в Вологде: 76-50-65 или 76-50-50.