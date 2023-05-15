17 мая в Вологде презентуют концепцию развития парка Мира

В Вологде презентуют концепцию парка Мира.



Следующие несколько месяцев Вологду ждёт ряд крупных городских встреч по вопросам проектов развития общественных пространств. Обсуждать городскую среду предлагается на городских средах. Именно в этот день недели, по возможности и для удобства, Лаборатория городской среды будет приглашать горожан на обсуждения.



В ближайшую среду, 17 мая, в 18.00 состоится презентация и обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства и развития парка Мира. Встреча состоится в конференц-зале на 3-ем этаже Областной универсальной научной библиотеки.

Чтобы принять участие во встрече, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/23..

Также будет организована прямая трансляция из зала, ссылка на которую будет опубликована в группе лаборатории._

Архитектурная концепция разработана бюро "Парк" на основе исследования, опросов, серии обсуждений и общегородской встречи, состоявшейся в августе прошлого года.