17 мая в Вологде презентуют концепцию развития парка Мира

15.05.2023 [Общество]

В Вологде презентуют концепцию парка Мира.

Следующие несколько месяцев Вологду ждёт ряд крупных городских встреч по вопросам проектов развития общественных пространств. Обсуждать городскую среду предлагается на городских средах. Именно в этот день недели, по возможности и для удобства, Лаборатория городской среды будет приглашать горожан на обсуждения.

В ближайшую среду, 17 мая, в 18.00 состоится презентация и обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства и развития парка Мира. Встреча состоится в конференц-зале на 3-ем этаже Областной универсальной научной библиотеки.

Чтобы принять участие во встрече, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/23..

Также будет организована прямая трансляция из зала, ссылка на которую будет опубликована в группе лаборатории._

Архитектурная концепция разработана бюро "Парк" на основе исследования, опросов, серии обсуждений и общегородской встречи, состоявшейся в августе прошлого года.

Тэги: парк Мира, благоустройство

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