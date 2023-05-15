Половина вологжан готовы работать за границей

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос соискателей из СЗФО, в том числе из Вологодской области, чтобы выяснить их готовность к работе за границей.

По итогу опроса выяснилось, что половина вологжан (47%) готовы работать за границей: 2% активно ищут возможность переехать; 13% готовы к переезду, но пока такой возможности не ищут; 32% — готовы к переезду, если это будет абсолютно необходимо. 37% прошенных не готовы к переезду в ближайшем будущем, 22% — никогда.

Среди тех, кто активно ищет возможность для переезда, больше всего сотрудников из сфер ИТ, искусства/развлечений, розничной торговли. Меньше всего из сфер медицина/фармацевтика и наука/образование.

Задуматься о необходимости работы заграницей соискателей побуждают: лучшие предложения по заработной плате (44%), привлекательное предложение по работе (43%), более высокое качество жизни (38%), семейные обстоятельства (32%), возможность получить опыт работы или расширить свой кругозор (по 30%).

25% привлекают возможности для развития карьеры, 26% — возможность выучить новый язык. По 19% респондентов могут заставить задуматься о работе за границей возможность пожить в другой культуре или неопределенность в родной стране, 16% — экономическая неопределенность в родной стране, 15% — возможность познакомиться с новыми людьми/создать новую сеть контактов, 9% — лучшие государственные/социальные услуги.

Среди стран, которые региональные соискатели рассмотрели бы для трудоустройства, лидируют Германия, Беларусь и Турция.