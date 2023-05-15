Череповец вновь оказался на втором месте среди самых грязных городов России

15.05.2023 [Общество]

Череповец второй год подряд остается на втором месте рейтинга самых грязных городов России. Об этом говорится в отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сообщает «Интерфакс».

По данным отчета в 2022 году в Череповце в атмосферу было выброшено около 270 000 тонн загрязняющих веществ. В Норильске этот показатель составил 1,8 млн тонн, в Новокузнецке Кемеровской области - 263 000 тонн, в Липецке - 262 000 тонн.

В прошлогоднем рейтинге Росприроднадзора Череповец также занимал второе место.

Тэги: загрязнение воздуха, грязные города

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