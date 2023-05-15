В Череповце подросток выхватил электронную сигарету из рук знакомой и убежал

15.05.2023 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 15-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

Об инциденте заявила 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что потерпевший — её сын  — гулял в компании друзей в Заягорбском районе города. В какой-то момент он дал подержать свою электронную сигарету знакомой, а подозреваемый, который был в той же компании, выхватил у девушки устройство и убежал. Сумма ущерба составила 7000 рублей

«В беседе с полицейскими подозреваемый признался и пояснил, что похитил вейп для личного пользования», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: электронные сигареты, грабеж, подросток, уголовное дело

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