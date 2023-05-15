Череповецкая «Северянка» заняла второе место в Высшей лиге «А»

Череповецкая «Северянка» заняла второе место в Высшей лиги «А».



Второй финальный тур чемпионата прошёл в Череповце на минувшей неделе. Волейболистки «Северянки» гарантировали себе «серебряные» медали ещё в четверг, после игры с калининградским «Локомотивом 2», выиграв её со счётом 3:1. Сохраняя при этом, пусть и призрачные, но шансы на победу в чемпионате. Здесь всё зависело от двух фактов, во-первых, подопечные Романа Самбургского должные были выиграть два последних матча сезона, а во-вторых, надо было ждать что дважды оступиться действующий лидер — курский «ЮЗГУ-Атом».



Курянки уже в субботу дали понять, что с их стороны никаких подарков ждать не стоит. Обыграв днём калининградских волейболисток со счётом 3:0. Впервые в своей истории став чемпионками Высшей лиги «А». Матчи против «Мурома» из Владимирской области и «Динамо-Анапа» для череповчанок таким образом стали простой формальностью, но это не повод чтобы расслабиться. «Северянка» одержала две победы, обе со счётом 3:0. И получила свои «серебряные» медали. Третьим стал «Локомотив 2» из Калининграда.



«ЮЗГУ-Атом» последний матч сезона всё-таки проиграл, «Мурому» — 2:3. Но, как говорится, могут себе позволить, чемпионы как-никак.