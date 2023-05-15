В Череповце пьяная пенсионерка заявила о готовящемся взрыве в своём доме

15.05.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 65-летней местной жительнице, признанной виновной в заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве.

Установлено, что в феврале 2023 года подсудимая позвонила по номеру «112» и сообщила о якобы готовящемся взрыве в доме на улице Юбилейной, где она живёт. При проверке информация не подтвердилась и женщину задержали полицейские.

«Женщина вину признала. Объяснить, почему так поступила, не смогла, поскольку в тот момент была в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил череповчанке наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. С неё также взыскали 2691 рубль и 7 копеек возмещения материального вреда в пользу городского УМВД.

Тэги: телефонный террорист, пенсионерка, суд, приговор, штраф

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