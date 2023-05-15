Троих череповчанок приговорили к обязательным работам за сход наледи с их балкона. В результате пострадала 20-летняя девушка.

"Собранные следственным отделом по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех жительниц Череповца 1991, 1988 и 1968 г.р. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Напомним, в феврале 2022 года в ряде средств массовой информации были опубликованы сведения о том, что в г. Череповце на голову 20-летней девушке упала наледь. Пострадавшей была оказана неотложная помощь, после чего она была госпитализирована. По поручению руководителя следственного управления Г.Ю. Яшина территориальным следственным отделом было незамедлительно возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого была доказана вина в произошедшем трех собственниц квартиры, с балкона которой сошла наледь", - сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи установили, что сход снега и наледи в момент происшествия произошел с балкона квартиры на 5 этаже дома на улице Гагарина. На балконе было самовольно установлено остекление, поэтому следить за состоянием козырька должны были собственники. Они не чистили козырек от снега и льда, что привело к сходу наледи, которая чуть не убила девушку. Та получила травму головы. Это тяжкий вред здоровью .

В ходе следствия фигурантки уголовного дела отказались от дачи показаний, несмотря на это их вина в инкриминируемом преступлении была доказана полностью. Приговором суда женщинам назначено наказание в виде обязательных работ каждой сроком от 150 до 180 часов.

Следственное управление разъясняет жителям региона о том, что согласно нормам Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему помещением и несет бремя его содержания, обязан его поддерживать в надлежащем состоянии:

"В соответствии с требованиями «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке; наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий обязан привести это помещение в прежнее состояние; самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства не допускается. Согласно п. 6.5.3. «Правил благоустройства территории города Череповца», утвержденных решением Череповецкой городской думы от 31.10.2017 № 185, в зимнее время и в период с неустойчивыми погодными условиями (весной и осенью) собственники зданий и сооружений, временных объектов, а также помещений многоквартирного дома, собственники вывесок, указателей, рекламных конструкций или уполномоченные ими лица обязаны производить своевременную очистку кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков (слой снега не более 20 см), водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и здоровья людей. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков".

Соблюдение указанных правил и норм позволит избежать происшествий, связанных с травмированием и гибелью людей.