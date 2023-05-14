Найдена! Жива!: поисковики рассказали, как искали женщину без памяти в Шекснинском районе

В Шекснинском районе сутки искали 76-летнею бабушку.



Галина Веселова пропала из деревни Логиново Шекснинского района Вологодской области. Заявка на поиск поступила в отряд «ЛизаАлерт» 11 мая 2023 года в 19:13.

«Бабушке 76 лет, страдает потерей памяти, не может назвать свое имя. Зато отлично помнит адрес своего постоянного места жительства в Череповце — а значит, могла уйти пешком из деревни в сторону города. Медлить нельзя, объявляем активный поиск.

Обзваниваем медицинские учреждения, чтобы выяснить, нет ли там пропавшей. Рассылаем ориентировку в соцсетях по группам Шексны, Череповца, Вологды и близлежащих деревень. Подключаем СМС-рассылки #Мегафон и #Яндекс. В 3 часа ночи начинает работу штаб на месте пропажи. Осматриваем территорию около дома, чтобы отрезать заходы в лес, и места вдоль трасс, куда могла пойти бабушка», — рассказывают поисковики.

В поисках принимают участие полиция, МЧС, родственники пропавшей.

«Утром 12 мая начинаем опрос местных жителей, ищем записи с видеорегистраторов, чтобы узнать, не видел ли кто Галину Анатольевну на трассе. Отсматриваем записи камер с автозаправки, где видели женщину, похожую по приметам на нашу пропавшую. Безрезультатно. Зато получаем данные с автомобильного видеорегистратора, который заснял Галину Анатольевну в районе 6:20–6:30 утра недалеко от Толстово. Вычислив место, выезжаем туда и через 50 метров находим четкий след, ведущий в лес. Важная зацепка!»

На место выезжают дополнительные поисковые группы. Наконец, в 18:00 поисковая группа в составе представителя полиции и сына пропавшей обнаруживает бабушку. Она в сознании. Галину Анатольевну эвакуируют из леса и передают в надежные руки медиков. В рациях звучит заветное: «Найдена. Жива!».



Все работали сплоченно: поисковики, полиция, МЧС. Поисковые группы выполнили 12 задач на месте, автономные группы работали в Череповце, Вологде, Соколе, Сыромяткино.