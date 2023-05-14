Найдена! Жива!: поисковики рассказали, как искали женщину без памяти в Шекснинском районе

14.05.2023 [Общество]

В Шекснинском районе сутки искали 76-летнею бабушку.

Галина Веселова пропала из деревни Логиново Шекснинского района Вологодской области. Заявка на поиск поступила в отряд «ЛизаАлерт» 11 мая 2023 года в 19:13.

«Бабушке 76 лет, страдает потерей памяти, не может назвать свое имя. Зато отлично помнит адрес своего постоянного места жительства в Череповце — а значит, могла уйти пешком из деревни в сторону города. Медлить нельзя, объявляем активный поиск.
Обзваниваем медицинские учреждения, чтобы выяснить, нет ли там пропавшей. Рассылаем ориентировку в соцсетях по группам Шексны, Череповца, Вологды и близлежащих деревень. Подключаем СМС-рассылки #Мегафон и #Яндекс. В 3 часа ночи начинает работу штаб на месте пропажи. Осматриваем территорию около дома, чтобы отрезать заходы в лес, и места вдоль трасс, куда могла пойти бабушка», — рассказывают поисковики. 

В поисках принимают участие полиция, МЧС, родственники пропавшей.

«Утром 12 мая начинаем опрос местных жителей, ищем записи с видеорегистраторов, чтобы узнать, не видел ли кто Галину Анатольевну на трассе. Отсматриваем записи камер с автозаправки, где видели женщину, похожую по приметам на нашу пропавшую. Безрезультатно. Зато получаем данные с автомобильного  видеорегистратора, который заснял Галину Анатольевну в районе 6:20–6:30 утра недалеко от Толстово. Вычислив место, выезжаем туда и через 50 метров находим четкий след, ведущий в лес. Важная зацепка!»

На место выезжают дополнительные поисковые группы. Наконец, в 18:00 поисковая группа в составе представителя полиции и сына пропавшей обнаруживает бабушку. Она в сознании. Галину Анатольевну эвакуируют из леса и передают в надежные руки медиков. В рациях звучит заветное: «Найдена. Жива!».

Все работали сплоченно: поисковики, полиция, МЧС. Поисковые группы выполнили 12 задач на месте, автономные группы работали в Череповце, Вологде, Соколе, Сыромяткино. 

Тэги: поиски, поисковики

ТОП НЕДЕЛИ

Под Череповцом на автобусной остановке мужчина убил женщину
В Вологде двоих экс-полицейских осудили за коррупцию
В Кирилловском районе осудили водителя фуры, ставшего виновником смертельного ДТП
Гран-при международного конкурса DANCE CONTINENT получил ансамбль современной хореографии «Каприз» из Вологды
Слово «Победа» составили из автомобилей жители города Кириллова в Вологодской области
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В ходе СВО погиб житель Белозерского округа
14-летнюю девушку-подростка разыскивают в Вологде
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
В Тотемском районе глава поселения оплатил из бюджета ремонт моста, который не был сделан

Похожие новости

В Череповце уже несколько суток ищут 12-летнего мальчика

2 мая Соколов Александр ушел из школы №20, до сих пор о нем ничего неизвестно

1501
0

«Найден! В сознании»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о ходе поисков пенсионера в лесу под Вологдой

За время поиска пенсионера Владимира Грошева спасательные группы прошли 125 километров по лесу

1327
0

В Череповце пропала гражданка Тайланда

Местонахождение 46-летней Кабрам Ванпхен неизвестно с 5 марта

2022
0

В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка

Предположительный возраст преступника в настоящее время составляет от 58 до 73 лет

11137
0

В Череповце ищут пропавшего летом мужчину

Активность его мобильного телефона в последний раз была зафиксирована в районе Кирилловского шоссе

2185
0

В Вытегорском районе нашли тело рыбака, утонувшего ещё 20 сентября

Труп обнаружили местные жители

1119
0

В Соколе затонула лодка с двумя рыбаками

Один из мужчин смог выплыть на берег, а второй утонул

1469
0

На озере в Белозерском районе мужчина выпал из лодки и утонул

Поиски его тела продолжаются

2317
0

В Череповецком районе ищут пропавшую пенсионерку

Она ушла из дома ещё 12 сентября

1370
0

В Вытегорском районе продолжаются поиски пропавшего рыбака

Мужчина выпал из лодки на реке Ошта 20 сентября

827
0

В Сокольском районе нашли мужчину, заблудившегося в лесу

Его вывели сотрудники полиции

878
0

В Сокольском районе ищут потерявшегося в лесу мужчину

Он ушёл из дома 8 октября

1262
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Найдена! Жива!: поисковики рассказали, как искали женщину без памяти в Шекснинском районе
В Вологодской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в лодке
В Череповце на пешеходном переходе машина сбила инвалида-колясочника
В инциденте со свечением и громким хлопком над Большим Троицким озером разбираются полицейские
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
ФК «Олимп» из Вологодского района занял шестое место на детском турнире «Кубок победителей»
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

2633
0
13.05.2023 [БлогоVO]

От Великого Устюга до Красавино рукой подать! Но заказное письмо шло 9 дней

359
0
05.05.2023 [Обзор Прессы]

700 000 рублей выплатит администрация Сокола за гибель 8-летнего мальчика

1050
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика