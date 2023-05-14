В Вологодской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в лодке

14.05.2023 [Происшествия]

Вологодский межрайонный следственный отдел проверяет обстоятельства гибели мужчины 1988 года рождения в Вологодском округе. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в лодке на реке Возьма.

Как сообщает ИА «Вологда регион» у погибшего мужчины, тело которого обнаружили вечером 12 мая, зафиксировано огнестрельное ранение в область шеи и головы.

В следственном управлении Следственного комитета России по Вологодской области сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тэги: погиб, нашли тело, огнестрел

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