В Вологодской области нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в лодке

Вологодский межрайонный следственный отдел проверяет обстоятельства гибели мужчины 1988 года рождения в Вологодском округе. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в лодке на реке Возьма.

Как сообщает ИА «Вологда регион» у погибшего мужчины, тело которого обнаружили вечером 12 мая, зафиксировано огнестрельное ранение в область шеи и головы.

В следственном управлении Следственного комитета России по Вологодской области сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.Назначена судебно-медицинская экспертиза.