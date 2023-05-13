В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб

В Вологодском районе охотники нашли в лодке на реке Возьма тело погибшего мужчины, сообщает поисково-спасательный отряд «ЮК-СПАС» в своей группе в соцсети.

Инцидент произошёл 20 мая. На место прибыл участковый. Из-за труднопроходимой местности в 20:30 на место вызвали спасателей, которые помогли доставить тело погибшего к ближайшему населённому пункту.

«По предварительный версии следователей, мужчина выстрелил в себя сам по глупости, находясь в компании товарищей, которые были в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Спасатели выразили соболезнования родным погибшего и напомнили, что не стоит употреблять алкоголь во время охоты и рыбалки.