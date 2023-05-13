ФК «Олимп» из Вологодского района занял шестое место на детском турнире «Кубок победителей»

13.05.2023 [Спорт]

ФК «Олимп» из Вологодского района занял 6 место на Детском футбольном турнире «Кубок Победителей» среди мальчиков до 11 лет.

Соревнования прошли в Москве на стадионе «Металлург» с 8 по 12 мая и были посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На групповом этапе вологжане встречались с воспитанниками академии московского «Спартака», СКА Хабаровск и «Юниор» из Ангарска. «Олимпийцы» одержали две победы: 10:0 над хабаровчанами и 4:0 над ангарским «Юниором», но в заключительном туре группового этапа проиграли «Спартаку» 2:5. Вологжане заняли второе место в группе «B», и вышли верхнюю часть сетки плей-офф.

В ¼ финала вологжане уступили воспитанникам ярославского «Шинника» 1:4 и продолжили борьбу за места во второй четверке. В полуфинале за 5-8 места вологжане обыграли московское «Динамо», а в решающем матче за 5 место уступили «Искре» из Хабаровска — 0:2, заняв в итоге 6 место.

Победителями турнира стали представители Академии московского «Спартака», которые в финале в серии послематчевых пенальти обыграли «Шинник» 6:5. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

Тэги: Футбол, дети, соревнования

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