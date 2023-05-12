В Череповце пьяный водитель бросил мотоцикл и уплыл от полицейских

В Череповце полицейские задержали пьяного жителя Кирова, который пытался добраться до Санкт-Петербурга на питбайке.

«С его слов путешествовал в нетрезвом виде, посты ДПС объезжал лесами и таким образом доехал до Череповца. Хотел продолжить путь далее (до Петербурга ведь он так и не доехал), однако, попал в поле зрения наших сотрудников ДПС. Требование остановиться не выполнил, питбайк бросил, а сам прыгнул в реку и скрылся», — сообщает городской отдел ГИБДД.

Транспорт отправили на спецстоянку, а мужчину задержали чуть позже: в ночь на 11 мая он бегал по проезжей части. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав, а доехать до Санкт-Петербурга он решил, поспорив с друзьями.

Теперь ему грозит до 100 тысяч рублей штрафа и до 200 часов обязательных работ. Ему также грозят штрафы за невыполнение требования об остановке и переход дороги в неположенном месте.