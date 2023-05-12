Жители Липина Бора просят не закрывать детский сад в поселке Заречный

Жители Вашкинского района просят не закрывать детский сад в поселке Заречный.

Он находится между Васильевской и Липиным бором.

«Новый сад построен на Кирпичом, где нет дороги и он расположен в 3-4 км в поле. Зимой всё заносит снегом, летом как после бомбёжки и не у каждого есть автомобиль. 10 лет назад глава администрации мне предложил ездить на маршрутке, которой я в глаза не видела. В наш детский сад ходят дети с Васильевской, Лукьяново, Заречного и Липина бора. Всем нравится. Мы-родители против, чтоб закрыли детский сад. Просим помощи в нашей проблеме, у нас целая группа малышей и детей кто должен прийти на новый учебный год. Очень надеемся на вашу помощь», — такое обращение написали жители Вашкинского района в ЦУР Вологодской области.

В ЦУРе жителям ответили, что по информации администрации Вашкинского района, детский сад «Радуга» располагается в двух зданиях — по улице Полевой и в поселке Заречный. В связи с малым количеством детей, посещающих детский сад, в настоящее время действительно рассматривается вопрос о закрытии здания в Заречном:

«Второе здание детского сада „Радуга“, расположенное на улице Полевой, рассчитано на 80 мест. С 1 сентября 2023 года общее число детей, посещающих этот детский сад, включая оба здания, составит 42 воспитанника. Кроме того, здание на улице Полевой современное, созданы прекрасные условия для детей, в том числе и отличная детская площадка. Здание в п. Заречный требует капитального ремонта».

На данный ответ жители возмутились, сказав, что родители даже не против помочь с ремонтом, лишь бы детский сад не закрывали.

«Родители не против собрать деньги и починить крышу. Полы перебраны, септик выкопан новый, игровую площадку для прогулки поддерживаем, — написали жители, еще раз напомнив, что садик, куда предлагают перевести детей находится в открытом поле, - И даже если закроют садик, чего очень не хочется, на Полевую в сад никто не пойдёт. И сами же работники сада не хотя, т чтоб закрывали сад. Пожалуйста, просим вас помогите нам в этом вопросе. Просим вас помочь, чтобы наш сад не закрыли. Как нам детей за 5 км водить в сад, морозы, дожди, ветра не у всех же есть своё авто. И по поводу детей у нас ходит нормальное количество детей, в этот год выпускается 6 человек, а малышей поступит больше, чем выпускается».

Вместо помощи жители пока получили снова ответ о нерентабельности содержания садика в Заречном.