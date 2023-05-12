XIV Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи» пройдет в Вологодской области с 13 по 25 мая. Мероприятие посвящено памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

По традиции фестиваль откроется в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское: сначала в приусадебном храме Покрова Пресвятой Богородицы пройдет Божественная литургия, а затем в здании усадьбы – концерт коллективов Вологодской епархии. Также в этот день в вологодском концертном зале «Русский дом» состоится концерт мужского хора «Оптина пустынь».

– В программе фестиваля в 2023 году – концерты, выставки, интерактивные программы и экскурсии. Запланированы выступления в Вологде и Череповце Губернаторского оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженная артистка РФ Галина Перевозникова), Камерного оркестра (художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Александр Лоскутов) и Мужского хора (художественный руководитель и дирижер – Михаил Гоголин) Вологодской государственной филармонии имени Гаврилина, – сообщает издание «Культура в Вологодской области».

14 мая в усадьбе Брянчаниновых пройдут ХI Брянчаниновские чтения, в которых примут участие деятели культуры и науки, представители светских и церковных организаций, образовательных учреждений.

Одной из гостей фестиваля в этом году станет Юлия Рутберг, народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Вахтангова.

18 мая в Вологодской филармонии она совместно с ансамблем «Рапсодия оркестра имени Осипова» под руководством Евгения Волчкова представит музыкально-литературную композицию «Живая искра», посвященную 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

Завершится фестиваль 25 мая концертом Московского синодального хора под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

На часть мероприятий фестиваля вход свободный, но на некоторые концерты – по билетам.

Подробную программу фестиваля вы сможете найти на сайте cultinfo.ru.

